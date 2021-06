En entrevista con La Jornada el funcionario, que desde el primero de junio es el titular de la Conagua, asevera que tenemos la obligación de terminar toda obra de infraestructura iniciada en administraciones pasadas que no fueron debidamente administradas y concluidas . Entre los pendientes también están las presas Santa María y Picachos, en Sinaloa, agrega.

Aunque hay varias iniciativas, incluida una ciudadana, sobre la ley general de aguas (pendiente de aprobarse desde hace ocho años) en el Congreso, considera que lo importante es la aplicación de la legislación vigente.

Explica que primero se debe hacer un diagnóstico de qué tanto se cumplió y utilizó la Ley de Aguas Nacionales y luego ver la perspectiva que tienen diferentes grupos sociales . Puntualiza que se debe hacer una consulta a la sociedad y dentro de la Conagua sobre la necesidad de establecer una nueva ley.

Martínez Santoyo subraya que es necesario que ya sea una reforma o una nueva ley, debe quedar muy claro el derecho humano al agua y que se cumplan los preceptos del artículo cuarto constitucional . Expone que la ley actual no prevé las diferencias entre las regiones del país, que son la árida, semiárida –como el centro del país– y la húmeda, entre las que hay una gran diferencia de disponibilidad de agua, y esto lo debe considerar la legislación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que en el sureste, donde hay mucha agua, se desarrolle una importante zona económica. Esto tiene mucha lógica, cambiar el paradigma de seguir agotando los recursos en zonas donde antes había alta disponibilidad, pero ya no la hay. Si se decide cambiar por una nueva ley, tendríamos que ver todos estos aspectos, que no los he visto en las propuestas.