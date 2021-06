La enajenación de un bien preciado como es la selección nacional de futbol ha provocado cierto grado de molestia. No sólo le quitan a la gente a su representativo nacional y dejan el estadio Azteca con esporádicos ecos de euforia tricolor, sino que, además, en el último lustro le asestan todo tipo de regaños y advertencias para exterminar el grito, diciéndole que va a perder lo que muy probablemente ya no considera suyo.

▲ La Federación Francesa de Futbol confirmó que el atacante de Tigres, André Pierre Gignac, estará de refuerzo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto Jam Media

Lo que ocurra al Tata no le afectará más allá de un cese, en el peor de los casos; en cambio, el futbol mexicano tiene un rezago dramático. En la Nations League, Estados Unidos demostró que no tiene problemas para imponerse incluso con su camada joven, que juega con el corazón en la mano y mucho orgullo, mientras Martino no puso a repasar a los tricolores ni el abc de las acciones defensivas a balón parado y tampoco se ve un plantel listo para el relevo generacional.

Andrés Guardado sin problema se encamina a superar el récord impuesto por Claudio Suárez, porque es época de vacas flacas. El apodado Principito tiene 163 juegos con la playera verde, y la marca del Emperador es de 177. Ese tipo de registros son los que aspira a superar el anquilosado futbol mexicano, lo cual es vergonzoso en un país de más de 120 millones de habitantes, donde el deporte de las patadas es el favorito.

Dos ideas para reflexionar. Ricardo Ferretti dijo esta semana: “El futbol mexicano está estancado por falta de competencia de alto nivel (…). Tenemos muchas deficiencias en formación de futbolistas y carencia de elementos con capacidad para desequilibrar”. Y el federativo Yon de Luisa expresó: Ojalá tengamos muchos jugadores naturalizados el día de mañana que se ganen en la cancha la posibilidad de ser convocados; jugador con capacidad será bienvenido en esta selección .

Mientras Francia anunció que André Pierre Gignac será uno de sus refuerzos en los Juegos Olímpicos, donde enfrentará a México, Jaime Lozano, técnico de la Sub-23, se quedó frustrado ante la negativa del Atlético de Madrid y el Nápoles para prestar a Héctor Herrera e Hirving Lozano... Habría más mexicanos en la Copa Oro, pues en la baraja para dirigir a la selección de Costa Rica están José Manuel Chepo de la Torre e Ignacio Ambriz.