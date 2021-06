N

o satisfecho con los rotundos votos sufragados el pasado día 6, me voy a permitir platicar sobre uno más que acabo de emitir hace algunos días y el que, al contrario de los anteriores, no guarda la condición de la secrecía, sino que, por el contrario, procura la máxima publicidad posible.

En estos días, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), uno de los más sólidos pilares que sustentan los esfuerzos colectivos de los mexicanos para alcanzar, dentro de las difíciles condiciones multifactoriales que caracterizan a nuestro país, los más altos niveles posibles de salud, acaba de llevar a cabo la renovación de sus órganos internos de dirección. Han de saber ustedes que a mí, que no tengo más mérito que ser paciente de uno de los candidatos a ocupar la dirección de esa benemérita institución, se me invitó a expresar mi opinión al respecto. Y, por supuesto, lo hice. Expresé mis razones y agradecimiento por esa singular deferencia: escuchar la voz de quien sin dudas está más que calificado para hablar, no sólo sobre las capacidades del profesionista, sino también respecto las calidades personales de un ser humano al que uno le confía lo más preciado que tenemos, nuestra la salud.