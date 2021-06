L

a revista británica The Economist causó cierto revuelo a finales de mayo con motivo de su portada El falso Mesías . En un extenso artículo expuso por qué los mexicanos debían votar contra el presidente López Obrador. La revista no tiene más de un millar de suscriptores en México y causó cero efecto porque ya se vio que Morena seguirá siendo la principal fuerza política del país. En un nuevo artículo titulado ¿Por qué la gente se está mudando a México? Es más barato, cálido y seguro de lo que su reputación sugiere , publicado en la edición del 19 de junio, The Economist presenta otra realidad de México. El Departamento de Estado de Estados Unidos calcula que viven 1.5 millones de personas al sur de la frontera, lo que los convierte en el grupo más grande de inmigrantes en México y el grupo más grande de estadunidenses fuera de Estados Unidos. La comunidad más grande de expatriados estadunidenses no militares en el mundo se encuentra en el oeste de México, cerca de Guadalajara , dice The Economist. Nuestro país se ha convertido en la tierra prometida para los jubilados, en Estados Unidos no podrían pagarse los lujos de un dólar que les rinde 20 pesos.

The Mexican Dream

Continúa The Economist: “Los migrantes solían ser en su mayoría jubilados: las clínicas de osteopatía son abundantes en el Lago de Chapala. Pero gracias a la pandemia, y a las laxas reglas de México sobre el confinamiento, los trabajadores más jóvenes también se están moviendo. Joyanne Sloan, que trabaja en marketing digital para empresas estadunidenses, se mudó allí con su hija de 12 años de Seattle el año pasado. No es la única. ‘No se puede corretear un gato por aquí sin golpear a alguien de Estados Unidos’, dice. En las partes acomodadas de la Ciudad de México, como la Condesa, el inglés se escucha tanto como el español. En general los mexicanos son acogedores. Pero algunos se quejan de que muchos de los recién llegados vienen sin las visas adecuadas. El grupo más grande de inmigrantes ilegales en México, por mucho, son los gringos”. Hasta aquí la opinión de The Economist. La migración hacia México data de tiempo atrás y no se concentra en Jalisco, sino en otras regiones del país, por ejemplo, el litoral Tijuana-Rosarito-Ensenada, poblado de condominios con vista al Océano Pacífico, cuyo costo es tres o cuatro veces menor que lugares similares cruzando la frontera, en Coronado o La Jolla. Pero antes sólo llegaban jubilados. Ahora, en tiempos del Mesías, también están emigrando jóvenes que –aun sin papeles– quieren realizar su Mexican Dream, según The Economist.