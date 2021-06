Lamenta que se imponga victimario en denuncia por exclusión

mi denuncia de hace unos días en contra de Sersana Studio, S. A. de C. V. por practicar racismo, clasismo, discriminación, violencia de género y acoso sexual, informo a sus lectores que la apoderada legal y socia de la empresa, Ana Jimena Ramírez España Begerisse, respondió a la Conapred que el daño moral y sicológico ocasionados a mi esposa, Vilma Ivette Rivera, derivados de la discriminación que sufrió, son falsos.

Al mismo tiempo, Ramírez España Begerisse, al argumentar que carezco de interés jurídico para representar a mi esposa, pone en duda el contrato civil matrimonial que contraje, documento que me otorga derechos y obligaciones para con mi cónyuge.

Así, la empresa ya juzgó y condenó, pues además sugiere a la Conapred que deberá desechar de plano la queja que nos ocupa .

¿Cuántos casos de racismo y discriminación habrá en la Conapred en los que se imponga la palabra del victimario al de la víctima?

Carlos Velasco M.

Sugieren retirarle premio de la UNAM a Daniel Ortega

En 1990, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y 30 organizaciones civiles, entregaron el Premio Benito Juárez al comandante nicaragüense Daniel Ortega Saavedra, en una ceremonia efectuada en el Centro Cultural San Ángel.

Consideramos que ahora procede retirárselo debido a sus políticas antirrevolucionarias y represivas.

Marco Antonio Campos, José Luis Balcárcel, Rosa Martha Fernández, David Ramón, Selma Beraud, Adolfo Llubere, Agustín Guerrero, Valentina Leduc Navarro, Antonio Tenorio Adame, Federico Campell Peña, Lorena Paz Paredes, Iván Moreno, Carmen Lugo, Yamilé Paz Paredes

Demanda conocer mantenimiento del Metro

El ex jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, se dice tranquilo por haber hecho lo que se tenía que hacer en su momento.

El también ex jefe de la ciudad, y actualmente canciller Marcelo Ebrard, aclara que durante su mandato las decisiones se tomaron de manera colegiada. Así pues, nos parece que se tiene la información concreta de dicha línea. Falta, entonces, conocer la periodicidad de mantenimiento que tiene tan importante servicio, como lo es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, por la enorme cantidad de usuarios que transporta diariamente, el cual debe tener un estricto mantenimiento permanente.

Como usuaria de este transporte, me mantengo pendiente de esta información.

Reina Blandina Bustamante Mijangos

Solicita ayuda para reponer credencial del Inapam

Tengo 80 años de edad, perdí mi cartera donde iba mi credencial del Inapam hace más de año y medio. Desde el principio intenté obtener un duplicado porque para mí es una credencial muy útil, ya que viajo constantemente y sin ella no me hacen descuento alguno. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos no ha sido posible obtenerla y en sus oficinas siempre me dan la misma respuesta de que no tienen formatos.