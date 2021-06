Jóvenes estudiantes, profesores, funcionarios y personalidades del deporte y la cultura acudieron a la cita marina.

Mi presencia es apoyar más el tema de la injusticia, apoyar a nuestro pueblo y exigir que ya levanten el bloqueo que nos esta afectando en todo , señaló Armando Ferrer, director del equipo nacional de beisbol en el reciente torneo preolímpico de las Américas, un ilustre matancero.

Patria o Muerte, venceremos, no más bloqueo , gritaba la gente desde el malecón matancero. Una gran bandera de Cuba que colgaba de una grúa se desplegó desde muy temprano frente a la bahía muy cerca de un reluciente mural, recién pintado, con consignas contra el cerco.

Había carteles con las leyendas: No al bloqueo . Cuba no estás sola . El mundo dice no más .

El bloqueo nos afecta grandemente en varias ramas, la educación, la salud, el transporte , sostuvo Yuniel Rosalva, profesor se 35 años que acudió con sus alumnos de preuniversitario.

Las relaciones entre La Habana y Washington, restablecidas en 2015, se enfriaron con el endurecimiento de sanciones del pasado gobierno de Donald Trump, luego de que su antecesor Barack Obama mantuvo un efímero acercamiento.

El gobierno estadunidense, que con Biden no ha revertido las sanciones de Trump, reprocha a Cuba las violaciones a los derechos humanos, y su apoyo al gobierno de Venezuela.