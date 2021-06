L

a ciudad y los perros me causan constante perplejidad. Tantos miles de personas paseando uno o más perros con correa un rato en la mañana o la tarde (los hay nocturnos), con intestinos y vejiga entrenados y con horario. En décadas recientes, los usos y costumbres con el canis familiaris han cambiado. Era la nuestra una ciudad de perros callejeros, en jauría a veces, listos como el hambre, infructuosamente perseguidos por el Servicio Antirrábico. Los perros con dueño se confundían con los callejeros, era común que canes bien alimentados, totalmente domésticos, fueran street wise, o al menos no los atropellaban y uno los sacaba sin correa. Bastaban el collar y el instinto.

Ahora, en considerables perímetros de la ciudad no existen ya los callejeros. Sólo en periferias proletarias, mercados céntricos y cerca de los basureros grandes uno ve suelta y sin amo a la perrada. Antes, en la relación interespecies había desenfado, el animal era parte inconsciente de un hogar, comía nuestras sobras, a lo más le hervíamos tuétanos, tortillas o mollejas. Apenas comenzaban los alimentos industriales como el Api Can. Hoy, supermercados, tiendas de conveniencia y el tendajón de la esquina venden alimento para perros y gatos. Pasillos completos, y no hay barrio, por modesto que sea, sin depósito de croquetas, tienda para mascotas y consultorio veterinario. En los rumbos finos se ven clínicas de conducta, estéticas y spas para los canes de nuestros más sentidos afanes.

Hoy nadie se atreve a patearle el culo en público al perro propio, mucho menos al ajeno. Lo podrían denunciar y sancionar por violentar los derechos animales definidos y reglamentados (Gran Bretaña nos lleva ventaja).

Antes cuidaban el jacal, el ranchito, el taller, el patio. Hoy funcionan como perrhijos, se les comentan las noticias, celebran los goles de la televisión con sus dueños y no sólo nos traen las pantuflas o el six de cervezas. Nos comprenden. Siguen siendo la única garantía de que alguien nos recibirá con gusto al regresar a casa cansados, frustrados o de malas. Se han vuelto un antídoto contra la soledad y la tristeza.

Los significados cambian. Cuidado con el perro advertía que el animal podría mordernos. Hoy se lee igual que cuidado con el césped . Nos hemos aficionado a canes que son jarritos de Tlaquepaque.

Comprados, regalados, adoptados. Ya no se ven los solovinos que se nos entenaban. Razas y mestizajes a montón, como los carros: de agencia y con pedigrí, o de segundo cachete y piezas de otros modelos. Variedad de tamaños, colores, pelambres y orejas. Unos caben en el bolsillo, otros podrían cargarnos. Prosperan las peluquerías a domicilio en bonitas camionetas transparentes que uno cita por teléfono.