Lunes 21 de junio de 2021, p. 5

La Lotería Nacional (Lotenal) celebra los 70 años de vida del fotógrafo Rogelio Cuéllar (Ciudad de México, 1950) dedicándole el billete de su sorteo especial 245 del 30 de junio. El autor recibió la noticia tan activo como siempre, preparando proyectos editoriales y clasificando su inagotable archivo.

Su hija y su compañera, la editora María Luisa Passarge, lo sorprendieron este sábado al pedirle que fueran a un puesto expendedor en avenida Insurgentes a comprar un boleto de lotería cualquiera. Al llegar al lugar, la vendedora de cachitos de inmediato lo reconoció y le dijo: Usted es el que sale en el billete; qué honor, dedíqueme uno, pues los colecciono; ese es mi premio .

Rogelio reconoce que lloró de la emoción ante la actitud de la señora Sonia, dueña del expendio de lotería desde hace años, “pues lo primero que vi fue el billete dedicado al centenario del fallecimiento de Ramón López Velarde y ahí junto el que tiene mi foto, y dije: ‘Ah, caray, soy yo’”.

Tener proyectos, el mejor regalo

Hace un año la Lotería Nacional ya tenía planeado festejar el aniversario 70 del fotógrafo, que se cumplió en 2020, pero se pospuso debido a la pandemia de Covid-19. La imagen que aparece en el billete fue tomada por Passarge.

Sobre todo, dijo el fotógrafo en entrevista con La Jornada, se trata de un reconocimiento al oficio que descubrió cuando tenía 17 años y que representa para él “un trabajo infinito. La madurez da la certeza de que hay que concretar muchos proyectos, por eso trabajo en publicar el libro El rostro de la plástica, que se sumará a El rostro de las letras, que hice en 2014.

“Tengo fotografías de más de 500 artistas plásticos, no son todos los que quisiera, tengo grandes huecos; por ejemplo, me faltó fotografiar a Rafael Coronel o a Rodolfo Nieto, y todavía estoy trabajando otros que no he retratado, porque no me quedo con una sola foto, eso es lo importante, los vuelvo a buscar, voy a sus estudios, para continuar la crónica.

“También, por mis 70 años, María Luisa tiene mucho interés en publicar otro libro sobre mis retratos urbanorrurales, que no se conocen mucho. El libro que me diseñó Vicente Rojo, Huellas de una presencia, es de 1982, de hace 40 años. Entonces, hay mucho trabajo por hacer: armar exposición, libros; ese es el mejor festejo de cumpleaños: tener proyectos cotidianamente.”

El fotógrafo cursó el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por las tardes trabajaba de ayudante de dibujo publicitario en Litográfica Rojas, donde un día el jefe de fotomecánica, José Rosales Trevilla, “vio mi interés por la foto; me llevó a Foto Regis y me compró en abonos una cámara Pentax, ¡fue un parteaguas!