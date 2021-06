Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 21 de junio de 2021, p. 29

La demanda de verdad y justicia sobre los hechos en que perdieron la vida 12 jóvenes en la discoteca News Divine, sigue latente, debido a que la impunidad ha imperado y provocado que sólo Alfredo Maya, dueño del lugar, sea el único sentenciado , afirmaron familiares de algunas de las víctimas.

En un acto cultural y musical para honrar la memoria de las víctimas, organizado junto con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, lamentaron que a 13 años de los sucesos las autoridades se nieguen a instaurar una comisión investigadora o que el caso se reabra.

Tal determinación la asumió la autoridad en los casos Ayotzinapa y ABC, pero no somos menos y lo único que buscamos es saber cómo murieron nuestros hijos, porque en las actas se asentó que por asfixia y no creemos que haya sido así , afirmaron.

La señora Carmen Rivas, madre de Leonardo, dijo que la ropa que le entregaron estaba escurriendo de sangre y nadie me ha podido explicar por qué; lo único que nos dicen es que ya nos pagaron, pero quiero que me digan cuánto vale un hijo para saber sí me pagaron lo justo .