Ahora, la secuela: El triunfo de la dignidad –también coeditado por La Jornada–, narra sus vivencias en los siete años transcurridos desde la aparición de su primera obra. En el libro subraya su rotundo cuan definitivo triunfo legal ( por unanimidad, en agosto de 2014 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me exoneraron íntegramente ) frente a la feroz persecución política y las falsas acusaciones fabricadas y llevadas al cabo por los barones de la minería, con Germán Larrea a la cabeza, en contubernio con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón .

▲ El senador Napoleón Gómez Urrutia (imagen de agosto de 2018) entabló una batalla legal de siete años que llegó a la Suprema Corte de Justicia, la cual acordó su exoneración. Foto Marco Peláez

Gómez Urrutia comenta que el simple anuncio de su retorno a México encendió las alarmas y la histeria de los barones de la minería ( un grupo ruin que avergüenza al sector empresarial y que nuestro país no se merece ), quienes presionaron al máximo para, primero, impedir su regreso; después, frenar su candidatura al Senado y, más adelante,con fin de evitar su toma de posesión. Pagaron desplegados y campañas sucias en los medios; repartieron dinero, presionaron al Instituto Nacional Electoral con el propósito de que no avalara mi candidatura y recurrieron a jugadas sucias para impedir mi regreso. Pero no pudieron; fracasaron rotundamente .

En El triunfo de la dignidad analiza las causas de la gran desi-gualdad en México, la avaricia de muy pocos por controlar el poder político y económico, y apropiarse de los recursos naturales a costa de los trabajadores, las mayorías y el interés nacional . Por ello, nuestro país debe cambiar y poner fin a la desigualdad, la pobreza, la ignorancia y las prácticas sucias del grupo político-empresarial que intentó acabar con nuestra nación .