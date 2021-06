El proceso de selección del Programa de Promoción en el Servicio Docente del Colegio de Bachilleres ha suscitado gran rechazo e indignación entre los profesores de la institución, debido a la imposición de requisitos ­draconianos por parte de funcionarios del colegio, que ignoraron por completo el contexto de crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19. Aplicaron una política de excepción y discriminación, rechazando a un gran número de profesores, al privilegiar los datos estadísticos por encima de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y adaptar requisitos no acordes con la ley de maestros y maestras (LGSCMM). Violaron los derechos humanos al contravenir el artículo 3 de la Constitución (… la promoción debe darse en igualdad de condiciones y será: pública, transparente, equitativa e imparcial…) y la LGSCMM que plantea la revalorización de las maestras y los maestros, como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos .

l viernes pasado se nos murió Leito, a sus 91 años, justo cuando impartía por Zoom una conferencia que tituló Feminismo y Marxismo, en el marco de un diplomado de la UACM sobre Universidad y sociedad: construyendo saber para el buen vivir (hábitat y territorio). Mujer combativa, radical, defensora de la teoría y de la práctica políticas para construir un mundo más humano, proyecto vital del marxismo, y que ella no lo concebía posible sin la lucha de las mujeres y los hombres contra el patriarcado, la homofobia, la misoginia y el machismo. De esto nos estaba conversando cuando repentinamente se silenció. Figura clave de la diáspora colombiana, Leonor Cortés murió en su lucha, en su radicalidad permanente, en la congruencia que nunca abandonó. ¡Gracias eternas por tus enseñanzas vitales Leonorcita del corazón! Y reciban un abrazo solidario sus hijos y nietos: Eleonora Elvira, María Ángela, Carlos Gabriel, Yamile, Aureliano, Alejandro y Pavel.

Es necesario decir que Morena, como un partido/movimiento triunfante en 2018, no ha acompañado la lucha del gobierno de López Obrador. Al interior, es evidente la pugna cupular por intereses mezquinos, personales y de grupo. Hoy, más que nunca, en la segunda fase del proceso de cambio en México es necesario que en la colonia, en la fábrica y en la escuela, no sólo se debe organizar el cambio, sino fortalecer la conciencia política de clase y no arriesgar a la espontaneidad de los trabajadores; es tarea de Morena y sus militantes y simpatizantes, movilizar y dirigir las causas del pueblo de México.

Renato Flores Peña

Aboga por crear la Universidad del Campo

Es tiempo propicio para continuar con la mirada puesta en el campo productor de vida, apoyar al espacio físico que ha permitido la pervivencia y el sustento de todos los mexicanos: la alimentación básica del pueblo (el actual y el ancestral). Llegó el momento de integrar en las comunidades apartadas, olvidadas y marginadas los beneficios de la cultura, la ciencia y la innovación tecnológica.

Sin duda, San Juan Daxthí, Soyaniquilpan estado de México, merece la consideración del presidente Andrés Manuel López Obrador para fundar la Universidad del Campo en ese lugar enclavado en la colindancia con el territorio habitado –en su momento– por los Atlantes de Tula, en el rincón patrio que dio cobijo y alimento al pueblo tolteca, una cultura que transcendió los límites del tiempo y el espacio.

Es apremiante llevar asistencia económica y cultural a los hermanos de sangre de mi tierra y mi campo para despertar conciencias, reivindicar la dignidad y rescatar su cuerpo y alma de la opresión histórica de caciques locales y regionales que siempre han medrado con su pobreza.

¡Defender las causas justas con empeño, es devolver la tierra a su dueño!

Daniel Moctezuma Jiménez