Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 20 de junio de 2021, p. 24

Oaxaca, Oax., Al cumplirse ayer cinco años del desalojo fallido de un bloqueo encabezado por maestros que protestaban contra la reforma educativa en el municipio de Asunción Nochix-tlán, no ha habido justicia; incluso dos de los probables responsables fueron premiados con candidaturas a presidentes municipales en el reciente proceso electoral, acusaron integrantes del Comité de Víctimas Por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al gobierno del estado, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la fiscalía estatal y a la Comisión Nacional de Seguridad cumplir con la deuda que se tiene con las víctimas y sus familias. A la fecha, destacó, aún se observa una grave falta de acciones que impide el acce-so a la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Estas garantías son la respuesta que permitiría el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental .

Reiteró el llamado a las autoridades competentes a atender integralmente la recomendación 7VG/2017 por los hechos de violencia en Nochixtlán y mostrar mayor voluntad política para asegurar que las víctimas obtengan justicia, reparación del daño y garantía de no repetición. En memoria de los fallecidos, familiares, profesores, organizaciones sociales y habitantes de la Mixteca recordaron el fatídico día con una marcha el sábado en Nochixtlán; hicieron dos mitines, uno en el parque municipal y otro en el Monumento a los Caídos, ubicado en la entrada de la demarcación.

El líder del Covic, Santiago Ambrosio, señaló que tras el desalojo ordenado en 2016 por el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, que dejó ocho personas muertas a tiros y más de cien heridos, no se ha hecho justicia para las víctimas ni al pueblo de Nochixtlán.

No importa si fue el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) o el de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades sostienen el manto de impunidad y protección para los responsables, ya sea para quienes jalaron el gatillo o quienes dieron la orden , expresó en el mitin.

Recordó que una de las principales líneas de investigación seguida por los afectados es la actuación de los mandos policiacos, fundamental para esclarecer quién dio la orden de disparar contra los civiles. Destacó que han solicitado en forma reiterada a la FGR que llame a declarar, en calidad de testigos, a altos funcionarios del gobierno de Peña.

Ante la insistencia de las víctimas, añadió, se logró que el ex gobernador Cué; Renato Sales Heredia, ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Enrique Galindo Ceballos, ex comisionado General de la Policía Federal, y Salvador Camacho, ex responsable de la División de Fuerzas Federales, hayan sido llamados a declarar por el desalojo.