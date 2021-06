Reyes Martínez Torrijos

Domingo 20 de junio de 2021, p. 2

El premio Nobel de Literatura 1982 Gabriel García Márquez (1927-2014) en sus últimos días no tenía memoria, pero vivía el momento muy tranquilo y en paz, seguía presente , dice su hijo Rodrigo García Barcha, autor de la crónica Gabo y Mercedes: una despedida, que estará a la venta a principios de julio.

En entrevista desde España, el cineasta menciona que eso hizo de alguna manera la etapa final un poquito más llevadera; no estábamos viviendo la tragedia de una persona enferma que sabía que estaba muriendo. No, ya había estado muy desconectado .

En el libro, publicado por el sello Literatura Random House, García Barcha relata los días postreros de sus papás, que dan pie a reflexiones y recuerdos de su relación con ellos, la disciplina de Gabo al escribir y el trato con sus amigos, así como el interés de García Márquez en sus lectores, como les llamaba, en vez de admiradores, entre otras escenas.

Rodrigo García (Bogotá, 1959) informa que con su hermano Gonzalo planea la realización de un museo en la casa de sus padres. Estudiamos estructurar algún tipo de patronato, de asociación cultural, para tener la casa como un museo y, posiblemente, un centro cultural .

Sostiene que le gustaría que fuera “un lugar que se pueda visitar, que se mantenga la casa en gran parte como está, con el fin de satisfacer la curiosidad de ver cómo vivían Gabo, Mercedes y su familia, que habitaron ahí más de 40 años; además, que fuera algún tipo de centro cultural que hiciera promoción no sólo de la obra de Gabo, sino de nuevos autores. Es pronto, apenas se está conceptualizando”.

Obra justa y precisa

El también realizador de series televisivas dice que empezó a escribir el texto cuando les avisaron que a García Márquez le quedaban unas tres semanas de vida. “Todo era irreal y muy cargado de sentimientos, de incredulidad. Entonces, empecé a tomar notas sin ninguna intención, para recordarlo, a lo mejor para escribir algo y tenerlo, o para que lo leyera la familia.

Cuando murió mi padre lo escribí todo como relato. No sabía muy bien qué hacer, si publicarlo... Era demasiado largo para ser un artículo, corto para un libro. Sabía que mi madre no era muy amiga de publicar cosas privadas y lo dejé a un lado. No fue sino hasta el año pasado, cuando ella murió, que me di cuenta del tema real: la despedida de los padres.