Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Domingo 20 de junio de 2021, p. 29

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que pronto se va a revertir la campaña de odio y desinformación contra la transformación del país que ganó en algunos lugares de la capital en las pasadas elecciones.

También confirmó que no es posible reabrir el tramo del túnel de la línea 12 del Metro, de acuerdo con las recomendaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), y consideró difícil que el viaducto elevado pueda ser sustituido por uno subterráneo, ya que representaría la erogación de muchos recursos.

Al inaugurar el centro comunitario del programa Puntos de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (Pilares) Valle de las Luces, en la alcaldía Iztapalapa, advirtió que no se va permitir que a dicha alcaldía se le quite presupuesto, pues es inconstitucional la demanda de los alcaldes electos de la oposición para que se les entreguen los recursos del predial que se recaudan en sus demarcaciones, por lo que no pasará dicha solicitud.