Batiza destacó que siempre va a ser recomendable evaluar la reserva ovárica, mientras más jóvenes, mejor, incluso desde los 18 años en adelante, porque es cuando mayor facilidad van a tener para tomar decisiones preventivas, y no de último minuto o de cuarto para las 12, cuando ya son pocas las opciones .

Michel expuso que muchas mujeres están llegando tarde, después de los 35 años; no están teniendo información debe ser a edades más tempranas .

En la actualidad la maternidad no está reñida con los proyectos laborales ni de preparación académica que emprendan las mujeres, pues existe la posibilidad de congelar óvulos; no obstante están llegando tarde a buscar estas alternativas, advirtieron biólogos de la reproducción.

▲ Si se desea postergar la maternidad, los óvulos pueden estar hasta 25 años congelados. Foto Marco Peláez

Planear a futuro

Comentaron que para la medición de la reserva ovárica puede optarse por el estudio denominado marcador de la hormona antimülleriana, prueba que puede dar un panorama más amplio a los especialistas para hacer el mejor abordaje de cada caso de acuerdo a las características específicas

La antimülleriana nos dice qué tanto tiempo tengo para esperar. Todo esto no dice si me puedo o no embarazar, sino si tenemos que empezar a tomar acciones.

Conocer la reserva ovárica permite planear a futuro, porque existe la percepción de que todas las mujeres se pueden embarazar cuando lo desean, y no siempre es así. Explicaron que la calidad de los óvulos no es la misma cuando se es joven que cuando se está mayor, por lo cual, la criopreservación asegura contar con mejor material para un futuro embarazo.