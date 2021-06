Este acto de disculpa pública no repara el daño que me hacen, pero significa y simboliza mucho que el día de hoy se diga que nunca mentí, que siempre tuve la razón [...] A mí me violó el Estado y me hice justicia yo , recalcó la también antropóloga social.

Por su parte, el presidente municipal de Tlapa, Dionisio Pichardo García, reconoció la gravedad de los hechos y le ofreció una disculpa pública por las agresiones sufridas en 2017, así como por todas las implicaciones que este acto victimizante ha implicado en su vida personal, familiar, social y política .

En el acto participaron Nira Cárdenas, representante de la Oacnudh en México; Luciana Montaño, miembro de la coordinación de asuntos jurídicos de la CNDH; Jorge Ruiz del Ángel, titular del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y las diputadas Guadalupe Almaguer y Lorena Villavicencio.