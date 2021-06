La propuesta de reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que formuló el gobierno –cuyas reuniones de seguimiento empiezan este sábado– divide opiniones entre colectivos especializados en el tema, pues mientras algunos consideran que abre una puerta para avanzar en la autonomía de los pueblos originarios, otros advierten que su contenido no está claro y puede ser una iniciativa peligrosa .

Aunque afirmó que la iniciativa no me parece mala , el académico enfatizó que el texto debe ser analizado y discutido a profundidad para no ser aprobado al vapor , y sobre todo recabar la opinión de pueblos originarios que en este momento enfrentan posibles daños a su territorio y sus recursos debido a obras de infraestructura y proyectos extractivos.

En contraposición, Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, subrayó que nosotros vemos muy peligrosa la reforma, porque no están haciendo las consultas como debe ser, siguiendo estándares internacionales , lo cual ha marginado del debate a muchas comunidades.