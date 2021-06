Condena injusta a Milagro Sala, líder indígena argentina

n enero de 2016, Milagro Sala fue la primera presa política del régimen mafioso de Mauricio Macri y en Jujuy de su gobernador, Gerardo Morales, por un delito que no cometió (¡en 2009!). En estos días fue nuevamente condenada a tres años y medio de cárcel vía un miserable fallo del Tribunal Oral Federal de Jujuy que está al servicio del macrismo, un sistema neoliberal depredador de Argentina.

Un fallo racista –ni Milagro ni probablemente ninguno de sus antepasados llegaron al país en barcos europeos–; social –Milagro es pobre–, y político –desde su organización Túpac Amaru durante la década ganada (2003-2015) construyó viviendas, lugares de recreación y escuelas para su pueblo. Lo que es insostenible es que sigue siendo presa política, víctima de una justicia amañada y corrupta, luego de año y medio de un gobierno nacional, popular y democrático como el del Frente de Todos, encabezado por el presidente Alberto Fernández. ¡Pero cuidado!: como dijo hace ya muchos años el general Juan Domingo Perón: Cuando los pueblos se cansan, hacen tronar el escarmiento .

Miguel Socolovsky

Protesta por actitud racista y clasista de burócratas de la SRE

En mi calidad de miembro del Servicio Exterior Mexicano (jubilada) protesto enérgicamente por una actitud racista y clasista de la baja burocracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que corresponde a cierto servilismo jerárquico de la base hacia los cuadros superiores de la diplomacia mexicana. Exijo que la carrera de formación del personal administrativo y diplomático incluya historia nacional no manipulada y ética profesional que eliminen racismo y clasismo en quienes nos representan ante el extranjero y en quienes deben proteger a los conciudadanos, tanto en otros países como en el propio. Hoy peleo porque me avergüenzan los colegas que se rehusaron a dar pasaportes a los compañeros indígenas, aunque me haya encogido de hombros cuando me estafó la institución bajo Fox y Calderón años atrás.

Yuriria Iturriaga

Acusa que informe de empresa noruega fue incompleto

En absoluta conformidad con lo expuesto hoy en El Correo Ilustrado por Jorge Antonio Rojas, la primera fase del informe de los noruegos poco, o casi nada, indaga sobre las causas del accidente. Me parece más acertada la causalidad que Rojas nos presenta: mal estuvo todo, desde el diseño. No se tuvieron en cuenta ni la interacción suelo-estructuras ni las fallas del terreno, menos aún la respuesta del suelo a vibraciones externas.

Incompleta es la primera fase del reporte, pues presenta sólo fotografías de trabes, pernos, soldaduras, daños en los cúmulos concreto-acero y demás. Es obvio que al ocurrir la catástrofe todo se desorganizó. Además, bien lo dice el informe: lo que infieren los noruegos es por inspección ocular y vistas in situ. Por cierto, dichas inspecciones se iniciaron, siempre conforme al informe, el 12 de mayo, y no de inmediato. Rojas tiene razón: no hubo mecánica de suelos en el proyecto original.