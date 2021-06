El capitán de la selección relató cómo fue el amargo momento de abandonar la concentración. “Me llamó el doctor, me lo dijo y en ese momento es un cúmulo de sensaciones, de que no te lo crees, de inquietud por lo que pueda pasar, de que sea un falso positivo.

Busquets dio positivo por coronavirus el domingo 6 de junio y tuvo que aislarse y perderse el primer partido del torneo continental ante Suecia del pasado lunes. Estoy muy contento, de subidón después de la noticia de poder volver con la selección y ser uno más como estaba siendo los primeros días. Aunque estuviera lejos, mis compañeros me han hecho partícipe de que era importante, que aún seguía ahí con ellos y que me esperaban con los brazos abiertos cuanto antes , explicó Busquets en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Futbol.

En el momento que me subo a la ambulancia le doy vueltas a todo, estoy que no me lo creo. Intentas ser positivo, pero en esos momentos es casi imposible y piensas si vas a volver, si vas a llegar a tiempo, muchas preguntas sin respuesta que se te pasan por la cabeza en un momento malo , narró el jugador del Barcelona.