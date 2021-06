Su sentido del humor es exquisito. Y es sabido que el humor en música es un dejo mayúsculo de inteligencia que no todos los escuchas permiten entrar en sus entendederas. Lo que le pasó a la periodista Fionna Maddocks en el estreno de la ópera Orlando de Olga Neuwirth, le pasa a otros melómanos: Muchas veces me reía yo sola en medio de las butacas, mientras los demás ni se inmutaban .

Algo parecido sucede cuando escuchamos otras músicas que nos hacen soltar carcajadas de ‘ups, perdón’, en medio del concierto: la de Shostakovich, por ejemplo su Novena Sinfonía, o la música de Mozart, que hace sonreír a los integrantes de la orquesta mientras tocan la partitura y a los escuchas en las butacas que sí están dispuestos a escuchar música.

Por eso, entre otras cosas, escuchar la música de Olga Neuwirth no es tarea sencilla. Requiere, como piden otros muchos compositores, se comprometa el escucha, se involucre. Compromiso pide, por ejemplo, Bach en todas sus obras, tan conocidas en apariencia, pero el porcentaje de quienes ponen atención es relativamente bajo.

En las obras de Olga Neuwirth, trozos de diferentes géneros se entretejen, citan sus estudiosos, en una fábrica que lanza a los escuchas a un maelstrom de sensaciones y llena el espacio de sonidos que tintilan, a veces perspicaces, otras de manera sorpresiva y desconcertante y siempre divertida . Sacuden al escucha de toda autocomplacencia. Sus obras son a la vez mordaces y oblicuamente apasionantes, en la tradición de un Karl Kraus o un Thomas Bernhard .

Ironías sonrientes, sorprendentes, sonoras

Las obras de Olga Neuwirth son muy divertidas. Por ejemplo, en su disco más reciente, titulado Solo, la pieza número cuatro, Magic flu-idity, es prácticamente un concierto para flauta, máquina de escribir y orquesta.

Recomiendo de manera especial su disco Neuwirth & ICI Ensemble Who am I?–No More. Es una delicia de cinefilia, jazzecito y fiesta y juegos de palabras en inglés y en alemán. Por momentos nos recuerda a Bruno Ganz recitando a Peter Handke (otro escritor austriaco premio Nobel) en un filme de Wim Wenders mientras la música discurre en tono épico, preñada de ironía sonriente, y vamos de sorpresa en sorpresa: entre esas sorpresas, uno de los temas de Star Wars en tono de marcha interpretada por una banda de pueblo.

Muchas de las obras de Olga Neuwirth nos recuerdan los momentos más desmadrosos de Las Madres de la Invención, de Frank Zappa, y enseguida nos suenan ecos de las piezas orquestadas de Erik Satie y las secuencias jocosas de la banda de Carla Bley.

La cinefilia de Olga Neuwirth a todo lo que da: en su partitura titulada Who am I?, un niño recita, como si fueran diálogos, citas de filmes clásicos, por ejemplo: “it’s still the same story / a fight for love and glory”, de la canción As Time Goes By, del filme Casablanca.

Los instrumentos musicales a los que recurre son juguetes irresistibles, entre ellos un arpa de cristal, ese artefacto que parece trompo de tacos al pastor, y que no es otra cosa que un invento de Benjamín Franklin, y hace sonar copas de cristal untados los dedos con agua.

En su Trumpet Concerto, titulado ...miramondo multiplo..., de 2006, cita pasajes de Handel, Mahler (el inicio de la Sinfonía Titán) y multiplica efectos de sueños.

Su Viola Concerto, titulado Remmants of Songs... an Amphigory, de 2009, es otra fiesta de sonidos. Como indica su título, sugiere canciones conocidas, cita pasajes infinitesimales de ellas, las vuelve algorítmicas.

He ahí, nuevamente, la cinefilia de Olga Neuwirth: la primera canción aludida es precisamente la que figura en el filme Casablanca.

Lo suyo es lo inesperado, el nonsense llevado al límite. Una amphigory es una pieza de escritura nonsense.

Su partitura titulada Le Encantadas, o le aventure nel mare delle meraviglie rescata el sonido interior de la iglesia de San Lorenzo, ubicada en Venecia, la rescata del abandono y, para el efecto, sigue la estructura prosódica del libro Las Encantadas, o The Enchanted Isles, de Herman Melville.

Tenemos frente a nosotros un universo entero por descubrir, disfrutar, reír y pensar: la poderosa música de la compositora austriaca Olga Neuwirth.

Bienvenidos.

