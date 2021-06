Sostuvo que su gobierno no encubre a nadie y lamentó que haya medios de comunicación que ya sentenciaron, ya tienen culpables antes de que una autoridad competente haya resuelto sobre el asunto .

No sé, eso lo tiene que resolver la fiscalía, porque si nos vamos a responsabilidad política, pues yo podría decir: ¿quién era el Presidente entonces?

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que es necesario revisar toda la línea 12 del Metro –que corría de Tláhuac a Mixcoac–, no sólo el tramo elevado, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios. Además, consideró que sería muy abstracto determinar de quién fue la responsabilidad política por el desplome ocurrido el 3 de mayo.

–¿Eso quiere decir que hubo corrupción en la construcción?

–No puedo yo adelantar eso, no me corresponde. Yo lo que creo es que la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) está actuando bien, que fue acertado pedir este peritaje, este dictamen, a una empresa independiente y que va a corresponder a la fiscalía fincar responsabilidades.

El mandatario destacó también la importancia de atender de manera especial, con mucho cariño y con mucho amor a los familiares de las víctimas para reparar el daño material. Volvemos a lo mismo, lo humano es muy difícil .

La jefa de Gobierno busca rehabilitar la línea lo más pronto posible y nosotros la apoyamos. Por lo tanto, es conveniente hacer la revisión total, yo coincido con eso, para tener completa seguridad, darle a la gente absoluta seguridad .

López Obrador afirmó que debe hacerse la revisión completa de todo el tramo y, a partir de ahí, según lo que arroje el diagnóstico, tomar una decisión. No hay ningún problema porque nosotros no aceptamos ni la corrupción ni la impunidad .