or primera vez en la historia nacional, siete entidades federativas serán gobernadas por mujeres. Más de la quinta parte del país (21.8 por ciento).

Definitivamente, es un hecho de trascendencia histórica. Porque los derechos políticos de las mujeres han caminado muy lentamente, toda vez que se trata de relaciones asimétricas de poder con profundas raíces culturales enclavadas en pautas patriarcales, las cuales atraviesan a todas las sociedades de los cinco continentes. En la actualidad sólo 22 de 193 países tienen a una mujer como jefe de Estado, 6 por ciento. El norte de Europa es la región con más mujeres en altos cargos.

Colocar a seis gobernadoras de un tiro es un gran avance, al considerar que sólo nueve mujeres del país han conseguido ocupar esa posición a lo largo de 40 años, cuando en 1979 Griselda Álvarez Ponce de León fue la primera mujer en ocupar ese cargo en Colima. El mayor peso de las mujeres en altas posiciones es producto de la lucha feminista que logró incluir la paridad de género en 2014. Hoy tenemos al primer Congreso y al primer Senado paritarios. Y hace sólo tres años, julio de 2019, una sentencia de la Suprema Corte avaló la paridad en todos los cargos, que hasta este momento sólo se aplicaba en los órganos legislativos. Antes de que existiera este mandato, sólo el de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno del Distrito Federal, tuvo un gabinete paritario en 2000; y ahora, como Presidente de la República, volvió ha formar un gabinete paritario, y por primera vez a mujeres en las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública.

La importancia de que las mujeres tomen los cargos más altos poco tiene que ver con tener un cuerpo de mujer, la clave está en que sean mujeres que posicionan la agenda de género y que impulsen todos los derechos de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, que son claves para que las mexicanas decidan sobre su cuerpo, accedan a la movilidad social y alcancen la autonomía.

Las gobernadoras recién electas son seis: Indira Vizcaíno (Colima), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Lorena Cuéllar (Tlaxcala), Evelyn Salgado (Guerrero), Layda Sansores (Campeche) y Maru Campos (Chihuahua). A ellas se suma Claudia Sheinbaum, actual mandataria de la Ciudad de México. De las siete gobernadoras, seis son de Morena.