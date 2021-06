Después seguirá Sonora y así sucesivamente (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) a fin de abrir lo más pronto posible el tránsito regular en la franja limítrofe. Aclaró que este plan no obstruye la programación por edad a escala nacional.

Precisó que la meta es aplicar el biológico en 10 días (entre 126 mil y 162 mil al día, un promedio de 140 mil) aunque podría ser en menor tiempo, según la respuesta de la población.

La inmunización en territorio bajacaliforniano, tanto peatonal como vehicular (ante las temperaturas extremas en la entidad), estará a cargo de 306 brigadas distribuidas en 16 centros. Habrá incluso una célula de vacunación en Isla Guadalupe.

Tenemos la instrucción del señor Presidente de que nadie se quede sin vacunar , aseveró Rodríguez al pedir paciencia, especialmente a los jóvenes, que regularmente llevan prisa.