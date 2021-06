“Todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable, no se trata de decir ‘ya: esto fue lo que sucedió’ y engañar. No nos queremos precipitar. Amerita ser tratado con responsabilidad y con profesionalismo.

“Nada de lo que hicieron en la pasada administración, con la llamada verdad histórica, corresponde a lo que sucedió, falsificaron los hechos. Ahora, que una autoridad municipal o que una autoridad de un estado se oponga, detenga una investigación como el caso de Ayotzinapa, eso no es posible.”

En cuanto a la supuesta investigación en Estados Unidos sobre el homicidio de Camarena Salazar, agente de la agencia antidrogas de ese país, hace 36 años en Guadalajara y que involucra al actual director de la CFE, López Obrador respondió: “No tengo yo información sobre eso, e independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett, lo que es evidente, público y notorio es que se trata de campañas de descrédito de la mayoría de los medios, porque él ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, y cada vez que pueden, se le lanzan; si no es por eso, es por lo del ’88 (la caída del sistema).