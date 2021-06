Sin permitir limpiar su nombre para continuar en la industria del entretenimiento, Trumbo y nueve compañeros se convirtieron en los afamados 10 de Hollywood (originalmente llamados The Unfriendly Ten), quienes pasaron un año en prisión, donde sufrieron vejaciones carcelarias particulares por ser comunistas, mientras en el mundo libre sus familias padecían toda clase de oprobios. Las cosas no serían mejores al salir, ya que persistieron en la lista durante 13 años. Fuera de prisión, Dalton llenó la camioneta y se exilió con su familia en México durante poco más de un año. Durante su estancia en Cuernavaca y la capital del país el escritor acabó sus reservas y, después de no encontrar un empleo adecuado, debió volver.

▲ Ilustración Manjarrez / @Flores Manjarrez

El Cine B de grandes plumas

Como los principales estudios habían hecho un acuerdo (que tuvo declaración pública) de no contratar a los 10 de Hollywood, Trumbo y sus colegas dieron el paso a la industria del bajo presupuesto, escribiendo guiones para producciones B de pequeños estudios y productoras independientes, particularmente King Brothers Productions. Los seudónimos cambiaban y esos autores de guiones de gran prestigio, encontraron la supervivencia en tramas menores, pero que tenían un público muy amplio. En medio de la manufactura a gran velocidad (en ocasiones, con guiones hechos en tres días o poco más), Trumbo hizo también Vacaciones en Roma (William Wyler, 1953), cuyo crédito fue disfrazado como de su amigo Ian Hunter (quien no tuvo más alternativa que recoger el Óscar), y El bravo (Irving Rapper, 1956), ambas ganadoras del premio Óscar al mejor guion. La anécdota de esta última cinta fue parte de su experiencia en México, ya que trata sobre un niño mexicano y un toro de lidia, idea surgida cuando Hugo Butler y Trumbo fueron a una corrida de toros. Es curioso ver ahora los momentos en que se anunciaba al ganador y éste, increíblemente, no subía al escenario por su premio. Nadie sabía, al menos no oficialmente, que se trataba de un seudónimo de Trumbo. La investigación periodística por hallar a Robert Rich, el supuesto autor y uno de los 13 seudónimos que usó, abrió la puerta para que apareciera en televisión con Bill Stout. La verdad dolería a muchos.

Espartacus

Kirk Douglas se vio entrampado con su director Anthony Mann en la filmación de la ambiciosa producción Espartacus. El actor llevó entonces a Stanley Kubrick para rehacer la película. Este último metió de inmediato mano al argumento original y fue necesario que llegara alguien para recomponerlo por entero. Kirk habló con Trumbo, lo convenció, y después lo defendería ante todos (desde los estudios Universal hasta el comité del terror) para que su crédito quedara en pantalla.

Estrenada en 1960, la exhibición pública de Espartacus alentó todos los fuegos, hizo que los enemigos de las libertades que gritaban defender (jamás fue expuesto ningún complot que pusiera en riesgo a Estados Unidos por parte de los comunistas declarados) prepararan un embate tan grande como el de las audiencias públicas contra Trumbo, Douglas y Universal, pero entonces, ya sin el siniestro Nixon en la presidencia, el nuevo y flamante mandatario John F. Kennedy se apersonó en un cine para admirar la película. Fue el inicio del entierro de aquella ominosa lista, considerada hoy una gran vergüenza en la historia estadunidense. Como epílogo de ese antes y después, Trumbo fue nominado a mejor guion por la Writers Guild of America. El mismo año, Otto Preminger también puso su crédito en la cinta Éxodo. Es asombroso pensar que Trumbo trabajó simultáneamente (teniendo juntas y consultas telefónicas con ambos realizadores) en el guion de ambos largometrajes.

Trumbo pudo firmar el resto de su labor. Dejó obras tan importantes como la única cinta que dirigió (su intención fue que la dirigiera Luis Buñuel, lo que no se concretó), basada en su novela homónima Johny cogió su fusil (1971). La película ganó el reconocimiento de la crítica y el gran premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Otro legado fue Papillon (Franklin J Schaffner, 1973), coescrita con Lorenzo Semple Jr, basado en el libro de Henri Charriére, que tiene mucho de su concepción sobre la libertad de la mente humana, aún entre barrotes, algo bien revisado en documentales como Trumbo y la lista negra (Peter Askins, 2007).

Una historia, muchas memorias

Dalton Trumbo fue la máxima figura triunfante entre los guionistas que fueron despreciados, batiendo sin armas a algunas a estrellas ejecutoras, como John Wayne o la periodista del escándalo y actriz Heda Hopper, enfrentamientos que lucen en la cinta biográfica Trumbo (Hay Roach, 2015, basado en el libro de Bruce Cook), con Bryan Cranston en gran papel, calcando expresiones y formas del creador, como en esos periodos de trabajo en la tina, entre bebidas, ansiolíticos, plumas, aves, hojas por leer y editar, sin soltar su cigarro con boquilla, en la irrefrenable escritura que culminó con su deceso en 1976. Dejó guiones, una novela inconclusa y cientos de cartas. Como la memoria en la leyenda de Espartacus, su muerte fue el verdadero cincelado libertador de su recuerdo.