jena a las corrientes y los clichés de moda, atemporal, la autora, cantante y guitarrista de Manchester, Inglaterra, Jane Weaver lleva ya un largo trecho haciendo un pop fino y colorido, de voz propia. Comenzó con un perfil indie-rock a inicios de los dosmiles, se fue tornando folk-trónica y lisérgica ( Cherlokalate, 2007), para luego instalarse de lleno en el amor a los sintetizadores y su universo espacial: un cruce entre dream y synth-pop, sobre todo en dos álbumes sobresalientes: The Silver Globe (2014) y más aun Modern Kosmology (2017), en el que suena muy inspirada en Stereolab, con aires de sicodelia electrónica, dark ambient y chispazos de kraut, siempre con voz suave y flotante, en la línea melódica de Laetitia Sadier (cantante de la citada banda inspiradora), aunque con un timbre menos grave y frío, más aterciopelado, cercano a Elizabeth Fraser (Cocteau Twins) o a Bonnie Flower (Wendy & Bonnie). En 2021 regresa con Flock, una combinación caleidoscópica y ecléctica de ritmos, timbres y estilos.

Acostumbrada a no quedarse en un solo lugar, a diferencia de sus dos producciones previas, en que los temas tuvieron más que ver entre sí cada vez, como obras-concepto, en este nuevo trabajo Weaver hace un zapping sonoro a través de mucho de lo que ha grabado y sabe hacer bien, aunque en algunos tracks agrega un poco de beat ligeramente funky, a ratos algo de glam-electro-rock en los arreglos y de R&B ligero en el canto.

Así, el álbum se traslada de canciones que recuerdan a Goldfrapp en su etapa más dance (Stages of phases), a baladas cósmicas como All The Things You Do; al cyber-funk Pyramid Schemes (como si Broadcast se volviera bailable), la maravillosa Modern Reputation, harto synth-prog elíptica, de nuevo emparentada con Stereolab, y la relajada, micro-electro-disco Solarised, por hablar de momentos destacados.

Usualmente ubicada como creadora art-pop, este trabajo suena relativamente más comercial en comparación con su trabajo previo, y todavía más con el experimental Loops in the Secret Society, que grabó con su proyecto alterno Fenella. Sin embargo, aunque no es tan deslumbrante como los dos discos anteriores, no demerita su línea creativa; simplemente tuvo ganas de moverse un poco más hacia la pista de baile, siempre con la incertidumbre de hacia dónde dará el siguiente paso.

La escucha de esta parvada de temas se antoja para una tarde nublada y relajada, sin muchas preocupaciones, para sonreír y elevarse hacia dentro, sin tener que incurrir en música barata. Weaver sigue manifestando ser una artista sólida, inquieta, creativa, que demuestra entre muchos otros, que el pop de autor puede seguir siendo de calidad.