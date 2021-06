Sir Paul cumple 79 años

U

no de los más grandes compositores de música de todos los tiempos cumple 79 años. Nació como James Paul McCartney el 18 de junio de 1942 en Walton Hospital, Liverpool. Llegó a ser MBE (member of British Empire), para convertirse en sir Paul McCartney. Fue integrante del acto más celebrado en la historia musical del siglo XX: The Beatles.

Más de 2 mil 200 artistas han grabado su mítica canción Yesterday, la rola más grabada en la historia de la música popular. Guinness World Records describe a Macca como el compositor y artista más exitoso de todos los tiempos , con 100 millones de álbumes y 100 millones de singles vendidos. Es el Mozart de nuestro tiempo.

El 10 de Abril de 1970 nos rompió el corazón a todos los beatlemanos , cuando anunció su partida de los Fab Four. Debido a ello siempre ha estado en medio de críticas e imprecaciones, la más doliente de su gran amigo y compañero de genialidades John Winston Lennon, quien llamó estiércol a su música.

Para nosotros siempre será simplemente Paul, el genial músico y compositor, que lleva en sus espaldas toda la fama, leyenda y misticismo que envuelve al cuarteto inglés. Está festejando 79 años de una vida llena de realizaciones, logros, canciones singulares, actos musicales legendarios. Hay que celebrar su cumpleaños escuchando su gran obra musical. Una vida digna, absoluta de haberse vivido.

Arturo García Alcocer

Sobre informe del accidente en el Metro

El informe preliminar dice que el accidente fue por una falla estructural, deficiencias en procedimientos y tecnologías en la obra ; refiriendo detalles del proceso en el anclaje de trabes de diverso origen en calidad y materiales.

En síntesis no determinan el motivo esencial de falla en la línea 12 del Metro, ya que únicamente se dedica en su análisis a la trabe de concreto armando; sin considerar apoyos, cimentación y suelos, naturaleza del sitio y región de la Ciudad de México.

El problema fundamental de línea 12 del Metro (La Jornada, 28/8/21), es por su ubicación sobre una línea de falla geológica (playa del antiguo lago de Xochimilco y Chalco), por su diseño y tipo de estructura (de una masa mayor y volado en su parte superior), con pilastras que siguen a lo largo de la línea diversas situaciones de falla del terreno resistente (deslizamiento o hundimiento) y, por tanto, problemas de estabilidad (con la suma de afectaciones en las vigas madrinas, hasta culminar con deformaciones en las vías del tren y en riesgos posibles en tramos y estaciones del Metro).

El estudio, cálculo, revisión y diagnóstico de estructuras es multidimensional en la práctica de obras; se debe conocer el problema de origen: falta de interacción suelo-estructura, por falla del terreno resistente; básico en una zona altamente sísmica con carga rodante (modos de vibración). Sumando en este caso, los errores en el diseño urbano, arquitectónico e ingeniería estructural.

Jorge Antonio Rojas Ramírez

Réplica de profesor de la UACM

En virtud de la publicación del pasado 17 de junio, en su sección El Correo Ilustrado, quiero hacer uso de mi derecho de réplica.

En primer lugar, anotar que La Jornada viola mi derecho de presunción de inocencia al publicar mi nombre, por lo cual iniciaré un proceso en las instancias del INAI.

En segundo lugar, indicar que existen procesos iniciados en las instancias correspondientes, tanto al interior como al exterior de la UACM (Defensoría de los Derechos Universitarios y la Fiscalía General de Justicia), donde se exponen todos y cada uno de los atropellos en mi calidad de víctima. Por ello, no haré ninguna aclaración al respecto de los hechos de los que se me acusa, en virtud de respetar el debido proceso.