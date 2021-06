Stella Calloni

Viernes 18 de junio de 2021

Buenos Aires. La Oficina Anticorrupción denunció ayer al ex presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de maniobras con transferencias millonarias de dinero espurio al Fideicomiso Ciego de Administración creado cuando asumió su cargo; la causa quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría.

La denuncia está basada en un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ), que investigaba las actividades de la Agropecuaria del Guayquiraró SA, (Agro G SA) empresa en la que Macri esa socio y lo omitió maliciosamente en su declaración jurada.

Las maniobras con operaciones de acciones de gro G SA “permitieron al fideicomiso hacerse con más de 54.2 millones de pesos argentinos (más de 568 mil 650 dólares) entre 2017 y 2020, suma que al finalizar el contrato de fideicomiso fue reintegrada a Mauricio Macri".

La IGJ determinó que los bienes incluidos en el denominado Fideicomiso Ciego de Administración no constituían, ni por asomo, la totalidad del patrimonio del ex presidente Macri , sino que esos bienes apenas representaban 53 por ciento del conjunto total de sus propiedades.

En su declaración jurada de 2015, Macri indicó que poseía 14.7 por ciento del capital social de Agro G, cuando en realidad su tenencia accionaria era mucho mayor , según la IGJ.

Corresponde imputar a Mauricio Macri la transferencia de al menos más de 5 millones de pesos (más de 52 mil 400 dólares), provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de más de 5 millones de acciones de la empresa (...) con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido y que éste genere futuros dividendos también aparentemente ilícitos , señala la denuncia.

El ex mandatario enfrenta una pena de prisión de 15 días a dos años e inhabilitación especial perpetua , indicó Página/12.

No es la única causa en la que está implicado el ex mandatario conservador; además, sus ex colaboradores también enfrentan procesos judiciales, entre ellos el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani.