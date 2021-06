De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 18 de junio de 2021, p. 7

El festival de verano de la Orquesta Sinfónica del Estado de México –OSEM– regresa este 2021 con un repertorio dedicado a la leyenda llamada The Beatles. Las canciones de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr serán parte de los festejos de la OSEM por su medio siglo de vida iniciada el 27 de agosto de 1971, por iniciativa del maestro Enrique Bátiz y del gobierno del estado mexiquense; con residencia en la ciudad de Toluca la orquesta fue dirigida por el maestro Bátiz en dos periodos diferentes; entre estos dos lapsos, tomaron la batuta Manuel Suárez y Eduardo Díazmuñoz. A partir de febrero de 2018 la dirección general de OSEM corre a cargo de compositor mexiquense Rodrigo Macías quien se ha dado a la tarea de impulsar música de autores mexicanos de los siglos XX y XXl, proyecto este que busca ampliar de manera significativa y permanente el acercamiento del público a los conciertos de la OSEM.

Para la celebración del 50 aniversario, el festejo incluye tres conciertos donde, como ya se mencionó, se interpretarán canciones del cuarteto de Liverpool, The Beatles, bajo un arreglo orquestal acompañado en su ejecución por las sonoridades de músicos y voces invitadas. Destacan las versiones realizadas a piezas como All You need is love, Yesterday y Hey Jude.

Rodrigo Macías recordó que la Orquesta Sinfónica del Estado de México mantiene la firme convicción de acercar la música a las y los mexiquenses de todas las edades y con diversos gustos musicales de todo el estado de México, por lo que presentará el Festival de Verano en los municipios de Toluca, Metepec y Huixquilucan.