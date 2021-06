Desde su perspectiva, lo reportado por la firma DNV, en la primera fase del dictamen sobre el siniestro en la línea dorada, exhibe la responsabilidad de diversos grupos de trabajo y personas en lo que resultó una falla estructural. No sólo fue un área la responsable, fueron muchísimas las que están ahí involucradas. Tanto la que no cumplió con la calidad, como la que la aprobó , explicó.

En la coordinación y control de obra civil y electromecánica también participó Procesos de Ingeniería y en la supervisión de la obra electromecánica, Consultoría Integral en Ingeniería.

Un tema que mucha gente no ha querido tocar, pero todos saben, es que ahí hay también un problema de corrupción. ¿Cómo es posible que hay zonas sin soldar, cuando deberían estar soldadas?, no había pernos donde debería de haberlos, el concreto no era homogéneo y había de distintas calidades, las soldaduras eran de mala calidad , explicó Trujillo, al referir la primera fase del dictamen general de DNV.

La experta en geotecnia agregó que en adelante, con el proyecto de reforzamiento estructural que planean hacer el gobierno de la Ciudad de México, no tendría que suceder algo similar. Hay herramientas que permiten detectar las fallas estructurales e intervenirlas para evitar siniestros como el de mayo pasado. Algo así bien pudo hacerse en el primer cierre de la línea hace seis años, detalló.