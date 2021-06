Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 18 de junio de 2021, p. 27

Al canciller Marcelo Ebrard Casaubón no le distrae 2024. Se dice enfocado en su actual encargo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y ve muy lejos la sucesión presidencial.

Me estoy concentrando en mi trabajo; para mí ese tema (2024) está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede, no me anima o no es lo que guía mis tareas .

Al finalizar un acto en la SRE, en el que se presentó el pabellón que México tendrá en la Expo 2020 Dubái, el funcionario fue entrevistado sobre si ve afectadas sus aspiraciones políticas para dentro de tres años, luego del trágico accidente en la línea 12 del Metro –que dejó 26 muertos– y el informe preliminar sobre las causas realizado por la empresa noruega Det Nordisk Veritas (DNV), que apunta a que el percance se debió a una falla estructural asociada a cuando menos seis deficiencias en el proceso constructivo .