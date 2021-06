Alejandro Cruz Flores

Viernes 18 de junio de 2021

El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) señaló que el tramo subterráneo de la línea 12 del Metro no puede ser reabierto hasta que se repare el viaducto elevado, en el que, tras realizar una inspección ocular, salvo en la parte colapsada, se hallaron deficiencias como fisuras en columnas, por lo que recomendó no reiniciar su operación hasta que no se haga una revisión detallada.

En el primer caso, la mesa técnica formada por expertos, trabajadores del Metro y el Gobierno de la Ciudad de México señaló que aun cuando el túnel no tiene daño estructural que impida su reapertura en el corto plazo, ésta no es viable, pues vías y trenes requieren de mantenimiento intensivo que se debe realizar en los talleres de la estación Tláhuac para garantizar la seguridad en la operación.

Francisco Suárez Fino, perito en túneles del CICM, señaló que en el tramo subterráneo, que consta de 8.5 kilómetros de Mexicaltzingo a Mixcaoc, se detectaron graves problemas de filtraciones y escurrimientos de agua, como en la primera estación.

Aunado a ello, hundimiento y que la estructura de la vía no cumple con las especificaciones y/o normativa vigente para que los trenes circulen con seguridad y confort.

Si bien, precisó, son problemas que deben ser atendidos antes de reanudar el servicio, el túnel no tiene daños estructurales ni deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad, por lo que podría ser reabierto en el corto plazo, pero la necesidad de acceder a los talleres de Tláhuac no hacen viable esa posibilidad.