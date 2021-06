Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Jueves 17 de junio de 2021

Jueves 17 de junio de 2021, p. 31

El presidente de La Corte y el juzgador técnico

Los jueces sólo pueden hablar por medio de sus resoluciones. Si un juez se pronuncia fuera de juicio, incumple con su deber esencial: resolver con transparencia. No hay mayor atributo para un juzgador que la confianza social. Los juzgadores terminan encarnando muchos ideales nacionales. Entre los funcionarios públicos, no hay un cargo de mayor impacto interior que el de dar sentido a todo un sistema legal, personalizado en el resolutor de un conflicto.

Ahora hay un caso único en la historia de México. Con un solo beneficiario directo. Dentro de la reforma constitucional judicial formalmente publicada, se contempla la ampliación temporal del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello después de las elecciones que definirán el resto del sexenio. Como si hubiera habido interés en ocultarla antes de la votación.

Para definir su aplicación, el ministro presidente pidió una consulta al pleno de la Corte. No es un procedimiento novedoso.

Ante la avalancha de reclamos para que el presidente Zaldívar se pronuncie sobre si aceptará o no esa ampliación, él ha optado por la vía procedimental: el conflicto se resolverá en un trámite judicial. Ante la lentitud de otros procesos donde podría haber pronunciamiento del pleno de la Suprema Corte, el ministro ha preferido iniciar uno que se resolverá mucho antes de que llegue el fin de su presidencia. Más allá del escándalo mediático, esa nueva disposición (legal hasta ahora: no se ha declarado inconstitucional por ningún juzgador precisamente por la falta de juicio o de acción de inconstitucionalidad) sólo tendrá efectos al final del periodo por el que fue elegido el ministro. Y eso tardará más de un año. Además, lo que el presidente dijera ante los medios no es vinculante: lo relevante es establecer la constitucionalidad (o no) de esa ampliación.

Para evitar la espera y devolver la confianza ciudadana que los legisladores parecen querer minar, el ministro Zaldívar impulsó un trámite para que exista una resolución judicial sobre este artículo. Como máximo juzgador del país, ha optado por definir el destino de esta disposición mediante una resolución judicial. Técnica legal, ante todo. Es el mejor camino para que se defina sobre este artículo transitorio que pone en evidencia las carencias legislativas: no importa qué artículo se debata previamente a la votación, puede ser modificado sin ninguna dificultad y los legisladores son capaces de votar sin revisar el texto final.