En la misiva, también agradecen al titular del Ejecutivo federal por el apoyo que les brinda con la pensión universal que muchos adultos mayores ya disfrutamos, pero no es suficiente para cubrir las necesidades de nuestras familias .

Procedentes de distintas partes de la Ciudad de México y su zona conurbada, el clima gélido de las 5:30 de la mañana no impidió que los ancianos llegaran al centro de la capital. Poco a poco salían de la estación del Metro Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana; varios acompañados de algún familiar y otros sólo apoyados en sus bastones, con visibles condiciones de discapacidad.

Se apostaron afuera de Palacio Nacional y con pancartas como Adultos mayores, traicionados , lanzaron un unísono clamor: ¡Walmart, queremos trabajar! .

El corporativo no oye a los empacadores voluntarios

Carlos Ezcurdia, adulto mayor y ex empleado que encabeza el colectivo Empacadores Voluntarios Adultos Mayores –conformado por alrededor de 200 ex empacadores del valle de México– comentó que han solicitado ser escuchados por Walmart pero no tuvimos éxito cuando fuimos a sus oficinas corporativas , en el norte de la capital.