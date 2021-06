Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de junio de 2021, p. 8

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 20 años a Francisco Javier Mendieta Jiménez, ex director de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), y le impuso una multa de 3.8 millones de pesos por haber suscrito y pagado indebidamente dos veces la contratación de la sede de un congreso en 2016, lo que causó un daño al erario superior a 26.5 millones de pesos.

En un comunicado en que no identificó por su nombre al ex directivo, la SFP indicó ayer que también inhabilitó por 20 años a otros tres ex servidores públicos de la agencia involucrados en ese asunto.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, en el que en todo momento se respetó el derecho de defensa de los involucrados, el órgano interno de control (OIC) en la AEM determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años a un ex director general, además de multa resarcitoria por 3 millones 807 mil 782 pesos .