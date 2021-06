Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 17 de junio de 2021, p. 4

Derivado de la controversia por los cálculos de reservas de litio en territorio nacional entre el gobierno y las trasnacionales interesadas en su explotación, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue explícito: no vamos a hacer nada que afecte al pueblo, que afecte a la nación. No nos vamos a dejar robar, así de claro , y no descartó impulsar una consulta popular sobre el tema.

En el listado de temas abordado en su conferencia de prensa matutina, también defendió el contenido de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), por la desaprobación manifiesta de la Comisión Nacional de Búsqueda, y otorgó su confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, pues no hay nada que temer, ¡nada!, porque ya no es el tiempo de antes, no hay que quedarnos en el almanaque.

El tabasqueño respondió al escarceo mediático entorno del litio, promovido por las poderosas empresas interesadas y expresó que sólo responderá al interés general.

“¡Sí, si hay algo que conviene a la nación, conviene al pueblo y necesite consulta, hay que hacerlo. Nosotros estamos por la democracia participativa, pero hay que esperar a que tengamos la información completa! Aquí se va a presentar un informe, no se esconde nada y vamos a que los técnicos, a que los científicos mexicanos nos ayuden.