Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 17 de junio de 2021, p. 4

El 15 de septiembre próximo la Lotería Nacional (Lotenal) rifará por primera vez premios en especie: un palco en el Estadio Azteca con un valor de 20 millones de pesos, una residencia en el pedregal de San Ángel valuada en 73 millones y un rancho en Morelos, cuyo costo alcanza 61 millones, junto a otros 19 bienes inmuebles que fueron decomisados al crimen organizado.

En la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la directora de la Lotenal, Margarita González, dio a conocer que el viernes comenzará la venta de boletos para el sorteo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, entre dos gritones (una niña y un niño) que cantaron en el Salón Tesorería el nombre del certamen, atestiguó la develación del boleto número cero.

La funcionaria confirmó que a mediados de mayo se registró un ataque cibernético desde el extranjero contra la base de datos de Lotenal, pero no hubo afectación ni se pagó rescate. No, por supuesto que no, no íbamos a caer en ningún chantaje , repuso la titular de la lotería.

Así, el Gran Sorteo Especial 248 incluirá 22 premios (inmuebles). Ocho en la Ciudad de México, cinco en Baja California, dos en Jalisco, dos en Guanajuato, uno en Querétaro, uno en Sinaloa, uno en Morelos y dos en Guerrero; de los cuales son: ocho casas habitación, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho y un palco en el Estadio Azteca.