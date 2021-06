Ejecución extrajudicial

La magistrada recordó que el 18 de abril de 2011, militares en funciones de policía adscritos a la Sedena iniciaron una persecución en cuatro patrullas contra un vehículo blanco y una camioneta roja, donde iba gente armada y a quienes alcanzaron en la avenida Garza Sada en Nuevo León.

Sin embargo, en el trayecto, a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas, los automotores alcanzaron y rebasaron una camioneta guinda conducida por Jorge Otilio Cantú Cantú, que transitaba a baja velocidad, quedando los militares atrás efectuando diversos disparos en contra de esta camioneta. Bajo esas circunstancias, resulta evidente que los militares advirtieron que esa última camioneta, la guinda, era ajena a la persecución .