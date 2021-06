Julio Gutiérrez

La Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que las instituciones de crédito son un gran contribuyente del país, por lo que no les preocupa la puesta en marcha de una reforma fiscal, como lo ha planteado el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No nos preocupa y no es que no estemos dispuestos a pagar más o menos, simplemente es la ley y nos vamos a ocupar de continuar cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales , dijo este miércoles Daniel Becker, presidente del organismo.

A inicios de esta semana, el SAT dio a conocer las tasas efectivas del impuesto sobre la renta que pagan 40 actividades económicas, entre los cuales incluyó a la banca múltiple. Según ese organismo, los bancos pagaron en 2019 una tasa efectiva de 5.33 por ciento, mientras para las personas físicas fue de 26.6 por ciento.