Por otra parte, Carranza destacó que si bien la coalición de Morena no posee la mayoría calificada en el Congreso de la Unión no significa que la iniciativa que envíe el Ejecutivo federal no sea aprobada, por lo que no se puede descartar que no pase la reforma.

Recordó que en la pasada legislatura fueron aprobadas modificaciones sin la necesidad de tener mayoría calificada, pues bastó con convencer a algunos opositores.

Sin embargo, el sector privado se opone a la reforma eléctrica. Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de fomento industrial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) consideró que las modificaciones propuestas por el mandatario generan desconfianza entre los inversionistas que ya invirtieron en el país e inhibe a los nuevos .

Comentó que la propuesta altera los principios de los tratados y acuerdos comerciales que México ya ha firmado con otros países.