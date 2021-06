Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Jueves 17 de junio de 2021, p. 4

La escritora Rosa Nissán (Ciudad de México, 1939) recibió un homenaje virtual de parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) con motivo de su cumpleaños 82. Fue acompañada por Elena Poniatowska y Car-men Gaitán.

Elena hizo de mí una escritora , dijo categórica la autora de Novia que te vea (1992), aunque reconoció que le intimidaba . Poniatowska, sin embargo, con su sonrisa y sencillez impresionante me invitó a su vida. Antes de ella no tuve otro modelo de una mujer que dijera quiero ser como ella .

Nissán, quien estudió periodismo en la Universidad Femenina de México, no aspiraba a ser escritora. Incluso, no quería ser mujer, sino luchadora para pegarle a su hermano, quien gozaba de muchos privilegios. Ser mujer significaba casarse, ser mamá y luego abuelita. “Quiero tener tiempo para aclarar un poco esto de la maternidad, porque estamos atados a una estructura patriarcal demasiado fuerte, que me tiene todavía atenazada.

Quiero tiempo para aclarar por qué a través de la maternidad nos esclavizamos. Por qué hay tantas reglas para ser una buena madre, pero no buenas con nosotras. Qué bueno que soy mamá, abuela y soy yo misma. Es una lucha que tenemos todas las mujeres para comprometernos con nosotras mismas. Todas estamos camino hacia allá, tratando de llevar a todas las otras con nosotras, a su propia vida.