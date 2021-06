Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de junio de 2021, p. 29

En cubículos, oficinas y cabinas de algunos trenes que circulan en diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, trabajadores intensificaron la colocación de carteles en los que exigen el cese de la directora general, Florencia Serranía Soto, al tiempo que advierten riesgos en el servicio.

El Sindicato Mexicano de Trabajadores del STC indicó que la operación de la línea 12 requiere de un dictamen para que sea completamente segura.