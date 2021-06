“No quisiera estar en sus zapatos, pero que le echen ganas, sí se puede, además vivimos en una democracia, hay libertades y el pueblo es el que va a decidir. Pensaban que iba a ser fácil: ‘Ah, no, en la intermedia, ahí lo derrotamos y se acaba el proyecto, volvemos por nuestros fueros y que siga la corrupción’. No pudieron”.

López Obrador reprochó que sus adversarios se lanzaran con todo por el accidente en la línea 12 del Metro, “bueno, hasta el New York Times manejó la responsabilidad de Marcelo queriendo enfrentarlo con Claudia. Muy sensacionalista, poco profesional, poco ético, y no porque sea el New York Times son infalibles, no. Nadie quiere que sucedan estas desgracias, sólo los viles y canallas trafican con el dolor ajeno”.

Pidió que se presentara un fragmento del video de Héctor Aguilar Camín en una reunión virtual con ex compañeros del Instituto Patria en mayo de 2020, donde lo insulta: Probablemente si perdió las elecciones del 21 estará tan jodido todo el país que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y petulante .

El Presidente pidió a sus colaboradores repetir en dos ocasiones esa frase e incluso en cámara lenta, para luego ratificar su postura de no buscar la relección.

“Y que no se preocupen. Yo odio a los tiranos, soy demócrata y maderista. Y si lo permite el Creador, tengo salud y si lo quiere el pueblo voy a estar hasta finales de septiembre de 2024 y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política ni voy a asistir a ninguna conferencia ni aceptaré invitaciones para estar en la vida pública ni voy a contestar o mandar mensajes en Face o Twitter. Nada, nada de nada, ni con mis hijos voy a hablar de política. Me voy a dedicar a otra cosa, me voy a Palenque a cuidar mis árboles y a escribir un libro sobre el pensamiento conservador.”