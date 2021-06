M

ostrar sin demostrar su cultura es una obsesión del argentino promedio. Si usted, por ejemplo, presenta en Buenos Aires un libro sobre filología románica, a la hora del vino de honor alguien le comentará que desciende de italianos. Pero si usted es arqueólogo, no faltará quien requiera su opinión sobre la maldición de Tutankamón. Así, nunca, nunca, nunca (ojo: nunca), dude de que el argentino promedio es culto por definición. Y nunca (¿se entiende?) intente ganarle en una discusión. Mucho cuidado.

En el siglo pasado, ningún argentino escapó al formateo mental de Billiken, la centenaria revista para niños inspirada en la cultísima generación del 80 . Billiken transmitía mensajes amablemente clasistas y eurocéntricos. Por ejemplo, en las ediciones que celebraban el 12 de octubre ( Día de la Raza ), Billiken incluía imágenes con indios , barcos , y conquistadores buena onda.

¿Infancia es destino? Usaba pantalones cuando mi abuelo materno (hijo de asturianos), me llevó a ver M’hijo el dotor. Una comedia de Florencio Sánchez (1875-1910) que, a inicios del siglo pasado, pegó fuerte en el imaginario de los inmigrantes esperanzados en que sus hijos ingresen a la universidad para tener éxito . La obra trata de un joven hijo de campesinos inmigrantes, que regresa a casa con su título de dotor . En un pasaje, el muchacho discute con el padre y termina dándole la razón: inútil ser dotor si se menosprecian las cosas simples de la vida. Supongo que igual camino recorrieron los mayores del presidente Alberto Fernández, quien una y otra vez subraya que es hijo de un juez .

Como es sabido, en 2019 Cristina Fernández de Kirchner le propuso a Alberto algo así: Olvidemos nuestras diferencias. Néstor te respetaba y quería. Coincido en lo que has dicho: sin mí no se puede, sólo conmigo no alcanza. ¿Querés ser presidente? No sabemos si Alberto (porteño al fin) respondió: dejámelo pensar . Pero dicen que cuando regresó a casa, su hermoso ovejero Dylan saltó de alegría, y el ungido abrazó con emoción al perro exclamando: ¡Lo logré, papá!

Ahora bien. En días pasados, en un acto junto con Pedro Sánchez (presidente del gobierno español, en visita oficial a Buenos Aires), Alberto citó mal una frase de incierta autoría, y ciertamente medio boluda: Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, y los argentinos de los barcos .

El resultado fue un engrudo. Alberto dijo: “Los argentinos somos por sobre todas las cosas americolatinistas […] y en lo particular soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos ‘salieron’ [sic] de los indios, los brasileros ‘salieron’ de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos” (9/6). Palabras que, para terminarla de regar, remitían a una canción de Lito Nebbia, su rockero favorito ( Llegamos de los barcos, 1982).