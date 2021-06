E

stigmatizar a los otros es un mecanismo para responsabilizarlos de originar el mal. Es más fácil señalar culpables que asumir los costos de acciones cuyos resultados fueron propiciados por quienes, ante las consecuencias calamitosas, apuntan en muchas direcciones menos hacia sí mismos.

Los resultados del 6 de junio tienen diversas tendencias y matices. Por tanto, es necesario un acercamiento lejano de rigideces y explicaciones simplificadoras. Los sufragios de la ciudadanía, dentro de las tendencias generales de los mismos, muestran interesantes diversificaciones regionales y locales. Cada vez el mapa electoral tiene más elementos que señalan la pluralidad electiva de quienes acuden a las urnas, confiando en su voto para solidificar la opción preferida. Es un dato alentador que dentro de elecciones polarizadas la participación ciudadana superó ampliamente los pronósticos más optimistas.

Analistas, medios, organizaciones y liderazgos partidistas opuestos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional deseaban que su caída electoral fuera estrepitosa. No fue así, aunque sí disminuyó casi una cincuentena el número de diputados identificados con el proyecto presidencial. ¿Cómo es posible, cuestionan desde el bando adversario, que continúe cosechando apoyos en las urnas y las encuestas indiquen que su aprobación tiene niveles muy altos?

La respuesta dominante de los opositores para explicar la popularidad de AMLO y el avance en el número de gubernaturas logrado por Morena estigmatiza, es decir, pone una marca simbólica infamante, a sus partidarios: están con él y los candidatos morenistas por los apoyos sociales recibidos mediante programas de transferencias de dinero mensuales o bimestrales. Son clientela cautiva y hasta chantajeada, según comentaristas que les niegan capacidad analítica a los sectores empobrecidos por los anteriores gobiernos.

Quienes decidieron sufragar por el movimiento que identifican con AMLO no están con él, así me parece, meramente por lealtad incondicional a causa de los apoyos recibidos, los cuales desaparecerían si dominara otra opción partidista. Las condiciones tan adversas padecidas por millones, lo saben bien, fueron propiciadas por regímenes depredadores y perciben que con AMLO tales condiciones pueden ser menos castigantes y tienen la expectativa de que así se construya un nuevo piso de derechos que quien suceda a López Obrador no podrá revertir. Es en este sector donde poderosamente anidan esperanzas al comprobar, por ejemplo, que el actual gobierno y quien lo encabeza son cercanos a la gente. Sienten que uno de los suyos ha llegado a esferas de poder desde las cuales antes los miraban sin verlos. Disminuir la calidad de los votos favorables a Morena, como lo han hecho infinidad de analistas, porque los depositaron en las urnas mayormente personas con menor escolaridad es descalificar burdamente a millones de mexicanos, muestra de insultante clasismo.