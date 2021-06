Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de junio de 2021, p. 15

El cultivo de soya transgénica –en cuya siembra se riegan agrotóxicos– y las más de 400 granjas porcícolas han ocasionado en la península de Yucatán una contaminación del agua que ha crecido de manera alarmante . Esas actividades se establecieron sin consultar a las comunidades y han afectado fuentes de agua para el consumo humano.

Esto lo advierte el informe Contaminación del acuífero maya: responsabilidad gubernamental y empresarial , realizado por la Fundación para el Debido Proceso y el equipo Indignación. Durante la presentación virtual, Leydi Pech, premio Goldman 2020, sostuvo que ha crecido la explotación irracional del agua en la selva maya.

La industria no puede establecerse sin tomar en cuenta la manera en que las comunidades cuidan el agua , ahora se ve que las tormentas y huracanes afectan gravemente (a las poblaciones) porque los drenajes naturales se han modificado. El agua no llega con la calidad de antes, sino con residuos y contaminantes , agregó.