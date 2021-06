Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de junio de 2021, p. 11

Con menos de 30 mil escuelas abiertas en el país y 1.6 millones de alumnos en aulas, es evidente que el regreso presencial no funcionó porque no existen las condiciones para hacerlo, lo que se debería priorizar ahora es tener el mejor cierre del ciclo escolar 2020-2021 y prepararnos para volver en agosto, con mejores condiciones , afirmaron directores y profesores.

En entrevista, Francisco Bravo, director de la primaria Leonardo Bravo, indicó que los resultados reportados ayer por la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pone en evidencia que no se escucha a las comunidades escolares, a los maestros, padres y alumnos, que somos quienes tenemos el pulso de lo que sucede en cada plantel .

Lo que esta sucediendo, dijo, es como la crónica de un fracaso anunciado, sabíamos que esto iba a pasar porque eran muy complicadas las condiciones sanitarias, materiales y pedagógicas para un regreso en un ciclo escolar que está por terminar .