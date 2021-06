Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de junio de 2021, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones –ayer por la mañana– a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para atender de inmediato la negativa de expedir pasaportes a la delegación zapatista que contempla viajar a Europa.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo se ocupó del hecho al indicar que su gobierno no cierra la puerta a nadie. Estoy refiriéndome a extranjeros, o a dirigentes sindicales foráneos, o a legisladores de otros países, o a funcionarios no mexicanos, pues es lo mismo y un poco más en el caso de los connacionales, o sea, que pueden salir libremente del país, primero caminar con libertad por México, pero también salir del país .

Como informó este diario, los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron tratados con desdén por los servidores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), circunstancia que, al ser conocida por el mandatario, recibió respuesta.

Desde el atril de la comparecencia ante los medios, volteó hacia su funcionario que le acompañaba para hablar sobre el flujo de vacunas contra el Covid 19, y con el índice le recordó: “Ayer se dio a conocer que se le negó un pasaporte o varios pasaportes a una comisión de indígenas zapatistas que van a Europa. Hoy en la mañana me enteré sobre esto y ya di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que se revise por qué no se les entregaron los pasaportes y que de inmediato se atienda, y que no se limite a nadie, mucho menos a nuestros hermanos compañeros indígenas para poder salir del país.