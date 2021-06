La reforma electoral, “para que de verdad haya independencia, que quienes coordinen los procesos electorales sea gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal, no está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo.

De esa forma presentará la referente a asegurar la viabilidad de la CFE, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruirla para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras, que se apoderaron de México. Tan abusaron, que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos contratando como empleado al ex presidente (Felipe) Calderón.

En el desglose de lo que habrán de ser sus propuestas de modificaciones a la Constitución, ponderó las reformas aprobadas en menos de tres años, me siento muy contento de su aprobación , se sinceró.

Al abordar diversos tópicos de la vida nacional, reiteró que sólo el ministro Arturo Zaldívar podría reformar el Poder Judicial de la Federación (PJF). Aclaró el panorama en torno a la reforma fiscal anunciada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual no implica aumento de impuestos.

Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados?, ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría?, ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero eso no sólo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución para que haya democracia plena.

–¿Con qué elementos se garantizaría la independencia en el INE y en el TEPJF?

–Resulta que son los partidos los que nombran: tres un partido de los de antes, y tres otros partidos y se reparten, y así está el Tribunal Electoral. Que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, por el presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados.

Y en torno a la Guardia Nacional, no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como existe la Fuerza Aérea, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país.

También se le preguntó si alguno de los ministros propuesto por él estaría en condición de encabezar la urgente reforma al Poder Judicial. El mandatario respondió sin ambages, “no, no, no, porque el ministro Zaldívar es el que reúne las condiciones. Y, repito, son importantes las instituciones, pero son fundamentales, el alma de las instituciones son los buenos servidores públicos, mujeres u hombres.