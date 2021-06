Para dar una idea, en una de sus revisiones el SAT detectó que en 40 actividades económicas aparecían incentivos por doquier: un monto potencial de evasión y elusión fiscales cercano a 700 mil millones de pesos sólo en 2020, un monto equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto de ese año. Demasiado para tan escasos resultados, porque la inversión privada no avanza.

¿Cuáles fueron algunos de los incentivos en los sexenios neoliberales? Si se toma en consideración la detallada información divulgada el pasado lunes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), destaca uno de ellos: a grandes contribuyentes, tasa efectiva de 1.33 por ciento en ISR, cuando la ley fija 30 por ciento, es decir, la diferencia es de casi 23 veces a favor del sector privado (no todas las empresas, desde luego).

a reforma fiscal que el gobierno federal tiene en el horno no conlleva aumento de impuestos o nuevos gravámenes, lo que fue bien recibido por el sector empresarial, aunque, como siempre, ya se escuchan algunas voces que hablan de insatisfacción , porque la iniciativa cantada por el Ejecutivo no incluye incentivos a la inversión privada, de tal suerte que, alegan, se necesitan medidas más profundas .

Año tras año se repetían los incentivos , con la connivencia gubernamental y el pretexto del estímulo a la inversión privada, pero ésta no llegaba y si de repente aparecía era a cuentagotas. Pero no quedaba ahí, pues no sólo era una tasa fiscal efectiva mínima, sino la impúdica cuan estratosférica devolución y condonación de impuestos, producto, como lo subraya el SAT, de deducciones indebidas, planeaciones fiscales, interpretaciones legales agresivas (defraudación fiscal) y, desde luego, la connivencia con el poder político, de tal suerte que, con la venía del gobierno federal, los mexicanos subsidiaban a los grandes contribuyentes, en una práctica que se convirtió en un barril sin fondo.

Entonces, si eso es lo que reclaman los voceros de la cúpula empresarial por no formar parte de la reforma fiscal que está en el horno (cuyo contenido se conocerá a detalle en el paquete económico 2022, que a más tardar se presentará al Congreso el 8 de septiembre), pues se quedarán con las ganas, porque no hay país que aguante ese ritmo.

La inversión es el motor del crecimiento económico. Se estima que 85 por ciento de ella proviene de la iniciativa privada y el resto del sector público, pero éste no puede aumentarla porque aquella no paga los impuestos que le corresponden y cada día exige más incentivos que resultan insostenibles, lo que provoca un círculo vicioso altamente dañino al país.

Entonces, como dice el presidente López Obrador, que no se vaya a confundir nadie: no hay aumento de impuestos , pero sin olvidar que ahora la Constitución prohíbe la condonación, porque los de mero arriba, que ahora están enojados, durante décadas no pagaban impuestos o se los devolvían; eso los tiene a algunos molestos, pero ya se les va a ir pasando, ahí vamos poco a poco convenciéndolos de que todos tenemos que contribuir .

